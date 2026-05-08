Талия Гибсон — Диана Шнайдер, результат матча 8 мая, счет 1:2, 2-й круг WTA-1000, Рим

Диана Шнайдер в трёх партиях обыграла 62-ю ракетку мира на старте «тысячника» в Риме
20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв в стартовом матче австралийку Талию Гибсон (62-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:1, 6:1.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		1 1
5 		6 6
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут. За время матча Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 7 из 15 брейк-пойнтов. Талия Гибсон сделала в игре один эйс, допустила три двойных ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнта.

В третьем круге турнира в Риме Диана Шнайдер сыграет с победительницей встречи между японкой Наоми Осакой и немецкой теннисисткой Евой Лис.

