Виктория Мбоко снялась с матча второго круга турнира в Риме, её место займёт Бартункова

Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко снялась с матча второго круга турнира WTA-1000 в Риме (Италия) с итальянкой Тайрой Катериной Грант (234-й номер рейтинга).

Место Мбоко в сетке займёт чешская теннисистка Никола Бартункова (94-я ракетка мира), которая была первым лаки-лузером в очереди после квалификационного турнира.

Ранее в третий круг турнира в Риме вышли россиянки Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Диана Шнайдер.

Турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является итальянская теннисистка Жасмин Паолини. В финале соревнований прошлого года она обыграла американскую теннисистку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.