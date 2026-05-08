Виктория Мбоко снялась с матча второго круга турнира в Риме, её место займёт Бартункова

Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко снялась с матча второго круга турнира WTA-1000 в Риме (Италия) с итальянкой Тайрой Катериной Грант (234-й номер рейтинга).

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 13:00 МСК
Тайра Катерина Грант
Италия
Тайра Катерина Грант
Т. Грант
Отменён
Виктория Мбоко
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Место Мбоко в сетке займёт чешская теннисистка Никола Бартункова (94-я ракетка мира), которая была первым лаки-лузером в очереди после квалификационного турнира.

Ранее в третий круг турнира в Риме вышли россиянки Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Диана Шнайдер.

Турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является итальянская теннисистка Жасмин Паолини. В финале соревнований прошлого года она обыграла американскую теннисистку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.

