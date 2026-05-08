ITF не изменила позицию по отстранению России и Беларуси после заявления МОК

Международная федерация тенниса (ITF) оставила в силе отстранение российских и белорусских теннисистов, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии ограничений с белорусских спортсменов, отметив, что возможное изменение статуса Белорусской теннисной федерации будет рассмотрено на собрании ITF в октябре 2026 года.

«Международная федерация тенниса подтверждает, что заявление МОК не меняет её текущую позицию в отношении отстранения федераций тенниса Беларуси и России, которое остаётся в силе.

Статус членства Белорусской теннисной федерации будет рассмотрен на ежегодном общем собрании ITF в октябре странами — членами организации в соответствии с конституционными процедурами ITF», – говорится в официальном сообщении пресс-службы ITF.