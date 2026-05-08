Спарринг-партнёр Мирры Андреевой назвал главное различие женского и мужского туров

Алексей Ватутин, бывшая 136-я ракетка мира, ныне спарринг-партнёр Мирры Андреевой назвал главное отличие женского тенниса от мужского.

«Мячи у девушек другие, они легче, жёстче, их сложнее контролировать, они легко вылетают, ты их не чувствуешь на ракетке. Приходится подстраиваться. Например, в Мадриде я тренировался и с мячами ATP – они не так высоко прыгают, сами потяжелее, ими легче сыграть, куда-то конкретно их направить.

Но это делается, чтобы была меньше нагрузка на суставы. Раньше у меня болел локоть, а сейчас я тренируюсь по большей части с Миррой и таких проблем не испытываю. И если девушкам дать потяжелее ракетки и мячи, как у парней, начнутся проблемы с кистью, локтем, плечом», – сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

