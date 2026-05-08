Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Переживал». Спарринг-партнёр Мирры Андреевой — о работе теннисистки в Линце без тренера

«Переживал». Спарринг-партнёр Мирры Андреевой — о работе теннисистки в Линце без тренера
Комментарии

Алексей Ватутин, бывшая 136-я ракетка мира, а ныне спарринг-партнёр Мирры Андреевой рассказал, как переживал во время турнира серии WTA-500 в Линце, на котором россиянка выиграла трофей.

«Конечно, было волнительно. Во-первых, это был первый подобный опыт для меня. Во-вторых, этого турнира не было в плане у Мирры, его решили играть в последний момент, так как нужна была уверенность перед грунтовой серией. Когда мы приехали в Линц, Мирра играла с кем-то на счёт, была очень позитивно настроена, и на тренировках я видел, что она очень хорошо играет. Но, опять же, когда выходишь на матч, волнение может наложиться и сильно повлиять на качество игры. Я переживал, но очень рад, что так всё в итоге получилось», – сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Материалы по теме
«Подарил Мирре на день рождения LEGO». Интервью со спарринг-партнёром 19-летней Андреевой
Эксклюзив
«Подарил Мирре на день рождения LEGO». Интервью со спарринг-партнёром 19-летней Андреевой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android