Главная Теннис Новости

Алексей Ватутин объяснил, почему спарринги предпочитают тренироваться с игроками ATP

Алексей Ватутин объяснил, почему спарринги предпочитают тренироваться с игроками ATP
Алексей Ватутин, бывшая 136-я ракетка мира, а ныне спарринг-партнёр Мирры Андреевой назвал различия в тренировках с женщинами и мужчинами.

«Девушки бьют по мячу не слабее мужчин. Единственное — всё летит достаточно плоско и сильно, без особого вращения. Если играешь с девушками, чуть больше поднимаешь мяч над сеткой, добавляешь вращение — начинаются всегда проблемы. Всё-таки для этого нужно хорошо подработать ногами, а девочкам проще встать и подождать, когда мяч сам удобно прилетит, ударить с такой же силой. Может, даже, сильнее. А мужчины больше передвигают ногами. Например, при коротком мяче сразу входим в корт, стараемся сократить время, дистанцию и повысить интенсивность игры.

И если спрашивать о спаррингах на турнирах: «С кем легче играть: с мальчиками или с девочками?», многие однозначно ответят, что с мальчиками», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

