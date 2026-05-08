Матчи мужского и женского одиночных разрядов турнира в Риме были прерваны из-за дождя

Сегодня, 8 мая, проходит очередной игровой день грунтового теннисного турнира в Риме (Италия). Некоторые встречи мужского и женского одиночных разрядов турнира были прерваны из-за дождя.

В мужской сетке были остановлены три матча:

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Иржи Легечка (Чехия) – 6:7 (4:7), 3:4;

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Александр Ковачевич (США) – 2:6, 4:1;

Каспер Рууд (Норвегия) – Захари Свайда (США) – 6:1, 3:2.

В женской сетке турнира были прерваны две встречи:

Анастасия Потапова (Австрия) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:3, 1:0;

Мэдисон Киз (США) – Питон Стирнс (США) – 3:3.

Турнир в Риме проходит с 5 по 17 мая. Действующими победителями соревнований в одиночных разрядах являются итальянская теннисистка Жасмин Паолини и испанец Карлос Алькарас.