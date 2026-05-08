Спарринг-партнёр Мирры Андреевой рассказал, как они тренировались без Кончиты Мартинес

Алексей Ватутин, бывшая 136-я ракетка мира, а ныне спарринг-партнёр Мирры Андреевой рассказал, как проходили их тренировки без тренера россиянки Кончиты Мартинес, отметив, что они работали по плану специалиста.

«Между турнирами тренировался с Миррой. Даже если взять Линц — после американской серии у нас была неделя подготовки на грунте, мы вдвоём с Миррой работали. Нам Кончита присылала план тренировок, это всё выполняли. Я записывал после каждой тренировки фидбэк, как всё прошло, что подсказывал, над чем нужно ещё поработать. Так у нас и получилось хорошо сработаться», – сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.