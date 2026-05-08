Видео: Мирра Андреева раздаёт автографы фанатам после тренировки в Риме

Сегодня, 8 мая, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева провела тренировку на кортах «тысячника» в Риме, после которой раздала автографы многочисленным фанатам, ожидавшим её возле корта.

Ранее Андреева вышла в третий круг турнира в Риме, обыграв в стартовом матче хорватку Антонию Ружич со счётом 6:1, 6:0. За право выйти в четвёртый круг соревнований россиянка поспорит со швейцарской теннисисткой Викторией Голубич.

Турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является итальянская теннисистка Жасмин Паолини. В финале соревнования прошлого года она обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:2.

