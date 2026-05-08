«Сыграл матч на хорошем уровне». Хачанов — о победе над Шевченко в Риме

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу в матче второго круга «Мастерса» в Риме, Италия, над казахстанцем Александром Шевченко. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

– Карен, как сложился матч, доволен ли стартом на этом турнире?
– В любом случае, конечно, я доволен, потому что, во-первых, я выиграл. То есть это в любом случае большой плюс. Во-вторых, по игре, сказал бы, что такой получился рабочий, хороший матч. Но, опять же, сейчас стараюсь не привязываться к какому-то перфекционизму, потому что понимаю, что это, дай бог, придёт через работу, через матчи и через победы, как мы это с вами обсуждали ещё до турнира. А так, в общем, считаю, что матч был всё равно на хорошем уровне сыгран. Да, были какие-то ошибки местами – допустим, проиграл подачу во втором сете. Однако это грунт, особенно в Риме. Тяжёлый грунт, мячи тоже, вижу, что всё равно во многих матчах брейки происходят, – сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

