«Сыграл матч на хорошем уровне». Хачанов — о победе над Шевченко в Риме

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу в матче второго круга «Мастерса» в Риме, Италия, над казахстанцем Александром Шевченко. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
– Карен, как сложился матч, доволен ли стартом на этом турнире?
– В любом случае, конечно, я доволен, потому что, во-первых, я выиграл. То есть это в любом случае большой плюс. Во-вторых, по игре, сказал бы, что такой получился рабочий, хороший матч. Но, опять же, сейчас стараюсь не привязываться к какому-то перфекционизму, потому что понимаю, что это, дай бог, придёт через работу, через матчи и через победы, как мы это с вами обсуждали ещё до турнира. А так, в общем, считаю, что матч был всё равно на хорошем уровне сыгран. Да, были какие-то ошибки местами – допустим, проиграл подачу во втором сете. Однако это грунт, особенно в Риме. Тяжёлый грунт, мячи тоже, вижу, что всё равно во многих матчах брейки происходят, – сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 8 мая 2026
-
17:00
-
16:58
-
16:53
-
16:47
-
16:41
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:23
-
15:09
-
15:00
-
14:54
-
14:39
-
14:30
-
14:30
-
14:17
-
14:00
-
13:58
-
13:44
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
12:29
-
12:14
-
11:12
-
11:00
-
10:44
-
10:13
-
10:00
-
09:50
-
09:23
-
09:15
-
08:47
-
08:10