Карен Хачанов высказался о потенциальном сопернике по матчу третьего круга в Риме

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о возможном будущем сопернике по матчу третьего круга «Мастерса» в Риме. За выход в четвёртый круг россиянин поборется с победителем встречи между нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандсхулпом и американцем Александром Ковачевичем.
– Дальше у тебя Ботик ван де Зандсхулп или Александр Ковачевич. Что про каждого сможешь сказать?
– Играл и с одним, и с другим, причём достаточно уже давно. Ну, как давно. Пару лет назад, так скажем. Они, кстати, оба, так скажем, непредсказуемые соперники — то есть у них результаты, как наверное, у многих, то вверх — то вниз. Не сказал бы, что нестабильные, а такое ощущение, что они обыгрывали очень хороших соперников, могли и проигрывать тоже, в принципе, другим игрокам совсем другого уровня. Поэтому тут надо фокусироваться уже на том, кто выиграет. Будем уже настраиваться на того конкретного соперника, – сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
