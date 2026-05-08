Диана Шнайдер прокомментировала выход в третий круг «тысячника» в Риме

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победу в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме, Италия, над австралийкой Талией Гибсон. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:1, 6:1.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		1 1
5 		6 6
         
– Поздравляю с волевой победой! Как сложился для тебя матч?
– Начала я матч не очень, но особо по этому поводу не переживала. Тем более потом стала играть заметно лучше, чем в первом сете. Да и в целом понимала, что если будет какой-то длинный матч, физически я сейчас лучше и продержусь точно дольше, чем она. Так что довольна, как сегодня передвигалась по корту, большинство долгих розыгрышей я везде забирала, её переигрывала, поэтому в целом после первого сета уже не было какого-то мандража или переживаний. Дальше как бы всё. Оставила всё в первом сете и уже второй-третий спокойно на уверенности закрыла, – сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

