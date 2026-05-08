Рууд уверенно обыграл Свайду и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал уверенную победу над американцем Захари Свайдой, занимающим в мировом рейтинге 90-е место, во втором круге «Мастерса» в Риме. Встреча соперников продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.
Рим (м). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 14:20 МСК
Каспер Рууд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Захари Свайда
По ходу матча Рууд подал навылет три раза, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Свайда сделал два эйса, трижды ошибся на подаче и не заработал ни одного брейк-пойнта.
В следующем круге Рууд сразится с чехом Иржи Легечкой, являющимся 13-й ракеткой мира. Действующий победитель турнира — испанец Карлос Алькарас.
- 8 мая 2026
