Рууд уверенно обыграл Свайду и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

25-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал уверенную победу над американцем Захари Свайдой, занимающим в мировом рейтинге 90-е место, во втором круге «Мастерса» в Риме. Встреча соперников продолжалась 2 часа 40 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.

По ходу матча Рууд подал навылет три раза, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Свайда сделал два эйса, трижды ошибся на подаче и не заработал ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Рууд сразится с чехом Иржи Легечкой, являющимся 13-й ракеткой мира. Действующий победитель турнира — испанец Карлос Алькарас.