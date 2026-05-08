Анастасия Потапова вышла в третий круг «тысячника» в Риме после победы над Муховой

38-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова обыграла чешку Каролину Мухову, занимающую в мировом рейтинге 11-е место, и вышла в третий круг «тысячника» в Риме. Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

По ходу матча Потапова дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. Мухова не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку, а также смогла реализовать один брейк-пойнт из восьми.

В следующем круге Потапова сыграет с представительницей России Людмилой Самсоновой, являющейся 21-й ракеткой мира.