Анастасия Потапова вышла в третий круг «тысячника» в Риме после победы над Муховой
38-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова обыграла чешку Каролину Мухову, занимающую в мировом рейтинге 11-е место, и вышла в третий круг «тысячника» в Риме. Встреча продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 14:00 МСК
По ходу матча Потапова дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. Мухова не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку, а также смогла реализовать один брейк-пойнт из восьми.
В следующем круге Потапова сыграет с представительницей России Людмилой Самсоновой, являющейся 21-й ракеткой мира.
