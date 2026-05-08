Диана Шнайдер высказалась о потенциальной сопернице в третьем круге «тысячника» в Риме

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер, вышедшая в третий круг «тысячника» в Риме, высказалась насчёт следующей потенциальной соперницы, которой станет победительница матча между Евой Лис и Наоми Осакой.

— Дальше у тебя Осака или Ева Лис. Может, с кем-то из них хотела бы сыграть?

— Ещё неизвестно, как там у них погода пройдёт (во время интервью шёл ливень. — Прим. «Чемпионата»). Хотелось бы, конечно, посмотреть, когда они смогут выйти на корт. Ну, с Евой мы играли, так что как бы плюс-минус знаю, что ожидать от матча с ней. А вот с Наоми никогда и не тренировалась, не играла, поэтому будет очень интересный матч. Мне бы вообще хотелось с ней сыграть. Всё-таки бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная чемпионка ТБШ. Но, опять же, никогда не знаешь, кто выиграет из них, ведь условия всегда разные. Так что уже буду отталкиваться от того, кто победит, настраиваться уже, разговаривать с тренером, составлять план на игру. Однако, конечно, мне бы хотелось сыграть с Наоми, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.