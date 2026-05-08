«Ждала, что матч будет очень трудный». Самсонова — о победе над Ли на «тысячнике» в Риме

21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала свою победу во втором круге «тысячника» в Риме над американкой Энн Ли.

— Людмила, с победой! Как складывался для тебя матч?

— Вообще ждала, что матч будет очень трудный. Мы с ней тренировались как раз несколько дней назад — три или четыре, не помню, ещё до появления сетки. И вот так совпало, что мы достались друг другу. Да и вообще стоит начать с самого Рима — мне здесь нелегко играть, конечно. Это мой второй дом, поэтому сложно было, очень-очень рада, что выиграла этот матч. Для меня это супер, — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.