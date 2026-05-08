Даниэль Альтмайер — Александр Зверев, результат матча 8 мая 2026, счёт 0:2, 2-й круг; ATP 1000 Рим

Зверев обыграл Альтмайера и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге «Мастерса» в Риме одержал победу над своим соотечественником Даниэлем Альтмайером, занимающим в мировом рейтинге 64-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Рим (м). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 15:10 МСК
Даниэль Альтмайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3
7 		6
         
Александр Зверев
По ходу матча Альтмайер сделал три эйса, не совершил двойных ошибок, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми. Зверев также подал навылет три раза, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге Зверев сразится с победителем матча между Таллоном Грикспором и Александром Блоксом.

Синнермания на турнире, который Янник никогда не выигрывал. Рим жаждет увидеть его триумф
