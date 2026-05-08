Зверев обыграл Альтмайера и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге «Мастерса» в Риме одержал победу над своим соотечественником Даниэлем Альтмайером, занимающим в мировом рейтинге 64-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3.

По ходу матча Альтмайер сделал три эйса, не совершил двойных ошибок, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми. Зверев также подал навылет три раза, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.

В следующем круге Зверев сразится с победителем матча между Таллоном Грикспором и Александром Блоксом.