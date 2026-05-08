Зверев обыграл Альтмайера и вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге «Мастерса» в Риме одержал победу над своим соотечественником Даниэлем Альтмайером, занимающим в мировом рейтинге 64-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 45 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3.
Рим (м). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 15:10 МСК
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Александр Зверев
А. Зверев
По ходу матча Альтмайер сделал три эйса, не совершил двойных ошибок, а также реализовал два брейк-пойнта из восьми. Зверев также подал навылет три раза, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из пяти заработанных.
В следующем круге Зверев сразится с победителем матча между Таллоном Грикспором и Александром Блоксом.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 мая 2026
-
18:44
-
18:31
-
17:52
-
17:31
-
17:30
-
17:16
-
17:00
-
16:58
-
16:53
-
16:47
-
16:41
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:23
-
15:09
-
15:00
-
14:54
-
14:39
-
14:30
-
14:30
-
14:17
-
14:00
-
13:58
-
13:44
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
12:29
-
12:14
-
11:12
-
11:00
-
10:44
-
10:13