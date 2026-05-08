Синнер — о бойкоте «Большого шлема»: понимаю игроков, которые отказываются выступать

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался на тему возможного бойкота со стороны игроков турниров «Большого шлема».

— Готовы ли вы в таком случае не участвовать в крупном турнире, если не почувствуете должного уважения?

— Конечно, сложно сказать. Не могу предсказать будущее. Но в то же время считаю, что где‑то нужно начать. Понимаю игроков, которые отказываются выступать. Но да, посмотрим. Я, конечно, вижу все пресс‑конференции и точно не единственный с такими мыслями. Впервые чувствую, что все игроки находятся в одной ситуации и придерживаются одной точки зрения. Думаю, это справедливо, потому что без нас никаких турниров не будет. В то же время мы также понимаем и уважаем турниры — ведь они делают нас сильнее как спортсменов. То есть здесь занимаем нейтральную позицию. Но да, посмотрим, что будет, — передаёт слова Синнера корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.