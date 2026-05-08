Мэдисон Киз вышла в третий круг «тысячника» в Риме, обыграв Питон Стирнс
19-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в третий круг «тысячника» в Риме, одержав победу над своей соотечественницей Питон Стирнс, занимающей в мировом рейтинге 49-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 14:40 МСК
Мэдисон Киз
2 : 1
Питон Стирнс
По ходу матча Киз сделала семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Стирнс подала навылет дважды, сделала три двойные ошибки и смогла реализовать 4 брейк-пойнта из 13.
В следующем круге соперницей Киз станет победительница матча между Тайрой Катериной Грант и Николой Бартуньковой.
