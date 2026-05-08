Джокович поделился прогнозом на карьеру Синнера

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович рассказал о возможном будущем первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Янник наверняка сумеет выиграть все турниры «Мастерс», возможно, уже в этом году. Он очень силён, играет впечатляюще. Это всесторонне развитый теннисист, доказал это в последние годы. Именно поэтому он номер один.

Сейчас матчи проходят каждые два дня, что облегчает восстановление. Я бы предпочёл, чтобы они длились семь дней, а две недели отводились только турнирам «Большого шлема». Но всё устроено именно так, нужно адаптироваться», — приводит слова Новака Джоковича We Love Tennis.