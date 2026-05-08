Стала известна соперница Дианы Шнайдер в третьем круге «тысячника» в Риме
16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака во втором круге «тысячника» в Риме обыграла соперницу из Германии Еву Лис, занимающую в мировом рейтинге 80-е место, и вышла в третий круг турнира. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 9 минут и завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 16:55 МСК
2 : 1
Ева Лис
По ходу матча Осака сделала три эйса, допустила семь двойных ошибок, а также реализовала 8 брейк-пойнтов из 13. Лис ни разу не подала навылет, сделала четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти.
В следующем круге соперницей Наоми Осаки станет 20-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер. Действующая победительница турнира — итальянка Жасмин Паолини.
8 мая 2026
