Пегула с «баранкой» обыграла Сёнмез во втором круге турнира WTA-1000 в Риме

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула во втором круге «тысячника» в Риме обыграла соперницу из Турции Зейнеп Сёнмез, занимающую в мировом рейтинге 65-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:0.

По ходу матча Пегула сделала три эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. Сёнмез один раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и не смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В следующем круге Пегула сразится с победительницей матча между Ребекой Масаровой и Лейлой Фернандес.