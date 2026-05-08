Бублик уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Риме, где сыграет с Тьеном

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик во втором круге «Мастерса» в Риме одержал уверенную победу над аргентинским спортсменом Себастьяном Баэсом, занимающим в мировом рейтинге 65-е место. Встреча соперников продолжалась ровно один час и завершилась со счётом 6:1, 6:2.

По ходу матча Баэс сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Бублик подал навылет четыре раза, сделал две двойные ошибки, а также реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге Бублик сразится с американцем Лёнером Тьеном, являющимся 21-й ракеткой мира.