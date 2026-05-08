Шнайдер рассказала, что в её игру привнёс тренер Бажин

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась насчёт тренировок с тренером Сашей Бажиным.

— Ты тренируешься с Сашей Бажиным уже довольно длительный срок. Получается, с ним прошла полноценную предсезонку. Что он привнёс в твою игру, что добавил?

— Мне кажется, самое главное, что сейчас есть — я стала более спокойна на корте. И понятно, ещё есть куда расти. Всё равно бывает очень много негативных эмоций и всяких мыслей, которых вообще, в принципе, не должно быть на матче. Но, опять же, такие матчи, как сегодня, когда проигрываешь первый сет, игра не складывается… Раньше я могла в них просто отпустить руки — мол, ну вот, сегодня не идёт игра — и всё! Сейчас всё равно знаю, что я могу эту игру перевернуть — то есть да, соперница может сыграть хорошо, тут как бы сама не сыграю. То есть больше начинаю сама думать на корте — что могу сделать, какие моменты использовать. И уже не так сильно паникую, как раньше у меня было. Ну и, конечно, работаем на корте — над ударом с двух рук, над укороченными, над выходом к сетке, над подачей. К сожалению, нет волшебной таблетки, чтобы её проглотить, и у тебя — бац и подача 180, да ещё и без двойных подавать, чтобы всё следом тоже в корт залетало. Это всё занимает время, к сожалению, это не только работа на корте, это работа и за кортом. Потому что на тренировке можешь попадать всё. А когда выходишь на матч, у тебя бурлят эмоции. Ты переживаешь, очень много мыслей, оно вдруг перестаёт залетать, хочешь ты того или не хочешь. А если при этом хочешь ещё и очень сильно, это ещё хуже. Поэтому очень много работы делается, в принципе, и вне корта тоже, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.