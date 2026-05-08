«Довольна, что психологически не расклеилась». Шнайдер — о ходе матча с Гибсон в Риме

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер, одолевшая в третьем круге «тысячника» в Риме австралийку Талию Гибсон, ответила, была ли довольна собой, прибавляя по ходу игры.

— То есть можно сказать, что была довольна собой, как ты по ходу матча прибавляла?

— Да. Но всё равно неприятно, когда ведёшь в счёте, когда можешь подать на сет и закрыть его – и тут делаешь две двойные. Психологически расстраиваешься, потому что были возможности, которые ты сама же упустила, а не потому, что соперник сыграл там супер. Но, опять же, я довольна, что психологически не расклеилась и собралась с самого первого розыгрыша после первого сета и уже начала играть как надо, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.