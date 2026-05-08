Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Довольна, что психологически не расклеилась». Шнайдер — о ходе матча с Гибсон в Риме

«Довольна, что психологически не расклеилась». Шнайдер — о ходе матча с Гибсон в Риме
Комментарии

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер, одолевшая в третьем круге «тысячника» в Риме австралийку Талию Гибсон, ответила, была ли довольна собой, прибавляя по ходу игры.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		1 1
5 		6 6
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

— То есть можно сказать, что была довольна собой, как ты по ходу матча прибавляла?
— Да. Но всё равно неприятно, когда ведёшь в счёте, когда можешь подать на сет и закрыть его – и тут делаешь две двойные. Психологически расстраиваешься, потому что были возможности, которые ты сама же упустила, а не потому, что соперник сыграл там супер. Но, опять же, я довольна, что психологически не расклеилась и собралась с самого первого розыгрыша после первого сета и уже начала играть как надо, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Сетка «тысячника» в Риме
Материалы по теме
«Я могу себя накручивать во время матча, поэтому мне нужны подсказки». Шнайдер — в Риме
Эксклюзив
«Я могу себя накручивать во время матча, поэтому мне нужны подсказки». Шнайдер — в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android