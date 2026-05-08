«Довольна, что психологически не расклеилась». Шнайдер — о ходе матча с Гибсон в Риме
20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер, одолевшая в третьем круге «тысячника» в Риме австралийку Талию Гибсон, ответила, была ли довольна собой, прибавляя по ходу игры.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Талия Гибсон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|1
|
|6
|6
Диана Шнайдер
— То есть можно сказать, что была довольна собой, как ты по ходу матча прибавляла?
— Да. Но всё равно неприятно, когда ведёшь в счёте, когда можешь подать на сет и закрыть его – и тут делаешь две двойные. Психологически расстраиваешься, потому что были возможности, которые ты сама же упустила, а не потому, что соперник сыграл там супер. Но, опять же, я довольна, что психологически не расклеилась и собралась с самого первого розыгрыша после первого сета и уже начала играть как надо, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
