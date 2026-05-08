Диана Шнайдер рассказала о важности тренера во время матчей

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер поделилась мнением о коучинге во время матчей.

— Уже пару лет как официально разрешён коучинг во время матчей. Есть такие моменты, когда тебе тренер может что-то подсказать, а это заметно помогает в ходе поединка?

— Конечно, да. Мы всегда до матча это обговариваем. Ему всегда говорю, если ему видно, что делаю что-то не так или наоборот, то надо подсказывать. Мне это важно, потому что могу себя очень накручивать в матчах. Возможно, соперница сыграла хорошо, а я думаю, что это я сыграла плохо. То есть мне важно, чтобы со стороны мне человек сказал: «Это было всё хорошо, ничего не меняем. Просто она сейчас всё попадает, но это так не будет продолжаться всё время». Или наоборот: «Тебе нужно сейчас немножечко поагрессивнее сыграть». Так что мне это важно, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.