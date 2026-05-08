Зверев высказался насчёт недовольства теннисистов призовыми на турнирах «Большого шлема»

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался насчёт недовольства игроков распределением призовых на турнирах «Большого шлема» и возможном бойкоте четырёх крупнейших теннисных соревнований.
Во втором круге «Мастерса» в Риме Зверев обыграл своего соотечественника Даниэля Альтмайера.
«Мы не говорили о бойкоте. Если рассмотреть распределение призовых в других видах спорта, это примерно 50/50, а мы получаем лишь 15% – как мужчины, так и женщины. Это и есть то, что нас как игроков просто расстраивает. Сейчас, наверное, среди мужчин около 150 теннисистов могут зарабатывать на жизнь теннисом, ещё меньше — среди женщин. Если будем действовать по-честному и приблизимся в этом смысле к другим видам спорта, думаю, гораздо больше игроков смогут на нём зарабатывать.
Это наша главная цель: развивать теннис, сделать его более прибыльным для гораздо большего числа игроков, а не только для топ-100. Я думаю, 15% — это несправедливо по отношению к нам. Кроме того, например, прошлогодний финал [«Ролан Гаррос»] длился шесть часов (на самом деле матч занял 5 часов 29 минут. — Прим. «Чемпионата»), мой полуфинал против Карлоса [на Australian Open — 2026] – пять с половиной; я думаю, что такой матч стоит больше 15%», — цитирует Зверева Ubitennis.
- 8 мая 2026
