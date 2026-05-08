Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер назвала главный минус Рима

Диана Шнайдер назвала главный минус Рима
20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер, вышедшая в третий круг «тысячника» в Риме после победы над австралийкой Талией Гибсон, рассказала о своих эмоциях от Италии и Рима.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		1 1
5 		6 6
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

— Мы сейчас в Риме, городе с многовековой историей. Насколько он тебе нравится? Есть ли у тебя тут свои какие-то интересные места?
— Особо «моих» мест никаких нет. Но я, понятное дело, ходила смотреть Колизей. Внутри не была, но снаружи походила вокруг. Фонтан Треви тоже видела. Мне он нравится. Единственный момент, что из-за того, что город очень старинный, улицы очень узенькие, получается, на них всегда много трафика, очень много пробок. Поездки получаются немножко долгие — от отеля до стадиона и обратно. Но в целом тут очень красиво. На какую улицу ни повернёшь, выглядываешь из окна и смотришь — красота! Так что мне сам город очень нравится, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

«Я могу себя накручивать во время матча, поэтому мне нужны подсказки». Шнайдер — в Риме
