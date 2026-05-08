Диана Шнайдер назвала главный минус Рима

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер, вышедшая в третий круг «тысячника» в Риме после победы над австралийкой Талией Гибсон, рассказала о своих эмоциях от Италии и Рима.

— Мы сейчас в Риме, городе с многовековой историей. Насколько он тебе нравится? Есть ли у тебя тут свои какие-то интересные места?

— Особо «моих» мест никаких нет. Но я, понятное дело, ходила смотреть Колизей. Внутри не была, но снаружи походила вокруг. Фонтан Треви тоже видела. Мне он нравится. Единственный момент, что из-за того, что город очень старинный, улицы очень узенькие, получается, на них всегда много трафика, очень много пробок. Поездки получаются немножко долгие — от отеля до стадиона и обратно. Но в целом тут очень красиво. На какую улицу ни повернёшь, выглядываешь из окна и смотришь — красота! Так что мне сам город очень нравится, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.