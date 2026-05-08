Джокович сенсационно проиграл 79-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Риме
Поделиться
Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович во втором круге «Мастерса» в Риме неожиданно уступил сопернику из Хорватии Дино Прижмичу, занимающему в мировом рейтинге 79-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 6:2, 2:6, 4:6.
Рим (м). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 18:50 МСК
Дино Прижмич
Д. Прижмич
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|4
Новак Джокович
Н. Джокович
По ходу матча Прижмич сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Джокович ни разу не подал навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В следующем круге соперником Прижмича станет победитель матча между Уго Умбером (Франция) и Витом Копривой (Чехия).
Материалы по теме
Комментарии
- 8 мая 2026
-
21:47
-
21:41
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:11
-
20:59
-
20:56
-
20:53
-
20:46
-
20:04
-
19:44
-
19:34
-
19:31
-
19:29
-
19:09
-
18:44
-
18:31
-
17:52
-
17:31
-
17:30
-
17:16
-
17:00
-
16:58
-
16:53
-
16:47
-
16:41
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:23
-
15:09
-
15:00
-
14:54
-
14:39