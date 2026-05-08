Джокович сенсационно проиграл 79-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Риме

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович во втором круге «Мастерса» в Риме неожиданно уступил сопернику из Хорватии Дино Прижмичу, занимающему в мировом рейтинге 79-е место. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 6:2, 2:6, 4:6.

По ходу матча Прижмич сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Джокович ни разу не подал навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В следующем круге соперником Прижмича станет победитель матча между Уго Умбером (Франция) и Витом Копривой (Чехия).