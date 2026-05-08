Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Фанатка русской кухни». Шнайдер — про итальянскую еду

«Фанатка русской кухни». Шнайдер — про итальянскую еду
Комментарии

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о своих предпочтениях в итальянской кухне.

— Итальянская кухня тебе близка? Что-то нравится вот из местных блюд?
— Не сказать, что прямо вау. Я не большая любительница пасты там и пиццы. Понятно, что у них есть мороженое. Вот его можно назвать — оно, конечно, очень вкусное. А так я фанатка русской кухни, поэтому что поделать — приходится приспосабливаться, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Диана Шнайдер — обладательница семи титулов WTA (из них пять — в одиночном разряде) и трёх титулов WTA 125 (два — в одиночном разряде), победительница трёх юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде. Также серебряный призёр Олимпийских игр 2024 года в парном разряде (в дуэте с Миррой Андреевой).

Материалы по теме
«Я могу себя накручивать во время матча, поэтому мне нужны подсказки». Шнайдер — в Риме
Эксклюзив
«Я могу себя накручивать во время матча, поэтому мне нужны подсказки». Шнайдер — в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android