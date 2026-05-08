Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шнайдер рассказала, изменят ли они что-то в игре с Андреевой после турнира в Мадриде

Шнайдер рассказала, изменят ли они что-то в игре с Андреевой после турнира в Мадриде
Комментарии

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась насчёт парного турнира в Риме, в котором она выступит вместе с седьмой ракеткой мира Миррой Андреевой.

Мирра уже подтвердила, что вы продолжаете тут в Риме играть в паре. Какой настрой на этот турнир? Может, какой-то урок вынесли из Мадрида? Что-то попробуете поправить в Риме?
— Да нет, думаю, что ничего поправлять мы не будем. Всё было супер. Просто будем выходить на корт и получать удовольствие, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В Мадриде Шнайдер и Андреева дошли до финала, где проиграли Катержине Синяковой и Тэйлор Таунсенд 6:7, 2:6.

Материалы по теме
«Я могу себя накручивать во время матча, поэтому мне нужны подсказки». Шнайдер — в Риме
Эксклюзив
«Я могу себя накручивать во время матча, поэтому мне нужны подсказки». Шнайдер — в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android