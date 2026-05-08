Шнайдер рассказала, изменят ли они что-то в игре с Андреевой после турнира в Мадриде

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась насчёт парного турнира в Риме, в котором она выступит вместе с седьмой ракеткой мира Миррой Андреевой.

— Мирра уже подтвердила, что вы продолжаете тут в Риме играть в паре. Какой настрой на этот турнир? Может, какой-то урок вынесли из Мадрида? Что-то попробуете поправить в Риме?

— Да нет, думаю, что ничего поправлять мы не будем. Всё было супер. Просто будем выходить на корт и получать удовольствие, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В Мадриде Шнайдер и Андреева дошли до финала, где проиграли Катержине Синяковой и Тэйлор Таунсенд 6:7, 2:6.