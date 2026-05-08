Екатерина Александрова — Лаура Зигемунд, результат матча 8 мая 2026, счёт 1:2, 2-й круг; WTA 1000 Рим

Александрова уступила Зигемунд во втором круге «тысячника» в Риме
14-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге «тысячника» в Риме уступила сопернице из Германии Лауре Зигемунд, занимающей в мировом рейтинге 46-е место. Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 50 минут и завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 1:6.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 18:25 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 1
6 		6 4 6
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

По ходу матча Александрова подала навылет три раза, сделала девять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17. Зигемунд сделала два эйса, допустила столько же двойных ошибок и смогла реализовать 8 брейк-пойнтов из 13 заработанных.

В следующем круге немецкая теннисистка сыграет с победительницей матча между Жаклин Кристиан и Каролиной Плишковой.

Сетка «тысячника» в Риме
Джокович проиграл в Риме! Хачанов и Шнайдер победили, Александрова уже выбыла. LIVE!
