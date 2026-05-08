Элина Свитолина — Ноэми Базилетти, результат матча 8 мая 2026, счёт 2:0, 2-й круг; WTA-1000 Рим

Элина Свитолина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме
10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме после победы над соперницей из Италии Ноэми Базилетти, занимающей в мировом рейтинге 479-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 20:10 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
По ходу матча Свитолина сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 10. Базилетти ни разу не подала навылет, не сделала двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 11 заработанных.

В следующем круге Свитолина сразится с победительницей матча между Симоной Вальтерт и Хейли Баптист.

