Элина Свитолина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме
10-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме после победы над соперницей из Италии Ноэми Базилетти, занимающей в мировом рейтинге 479-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 20:10 МСК
Элина Свитолина
Ноэми Базилетти
По ходу матча Свитолина сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 10. Базилетти ни разу не подала навылет, не сделала двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 11 заработанных.
В следующем круге Свитолина сразится с победительницей матча между Симоной Вальтерт и Хейли Баптист.
