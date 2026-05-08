Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хорват Прижмич прокомментировал победу над Джоковичем в Риме

Хорват Прижмич прокомментировал победу над Джоковичем в Риме
Комментарии

79-я ракетка мира хорватский теннисист Дино Прижмич поделился эмоциями после победы над четвёртой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Риме 2:6, 6:2, 6:4.

Рим (м). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 18:50 МСК
Дино Прижмич
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Сделать это против своего кумира Новака Джоковича здесь, в Риме, где он выигрывал шесть раз… Можете выразить это словами?
— Сейчас мне сложно что‑то сказать. Скажу лишь, что испытываю огромное уважение к Новаку. Он мой кумир. Сегодня я точно провёл отличный матч. Играл потрясающе. Я просто хочу оставаться сосредоточенным и быть готовым к следующему поединку.

— Вы проиграли первые два сета. Возможно, самое впечатляющее — то, как вы сохранили самообладание. Вы чувствовали спокойствие?
— Да… Но в первом сете он играл потрясающе. Я подумал: «Ладно, я просто попробую что‑то изменить». Это сработало. Но, безусловно, он играл действительно потрясающе в первом сете и в конце второго. Я старался найти свою игру — и нашёл. Это очень, очень здорово, — сказал Прижмич на корте после матча.

Материалы по теме
Джокович сенсационно проиграл 79-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android