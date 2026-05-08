Хорват Прижмич прокомментировал победу над Джоковичем в Риме

79-я ракетка мира хорватский теннисист Дино Прижмич поделился эмоциями после победы над четвёртой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Риме 2:6, 6:2, 6:4.
— Сделать это против своего кумира Новака Джоковича здесь, в Риме, где он выигрывал шесть раз… Можете выразить это словами?
— Сейчас мне сложно что‑то сказать. Скажу лишь, что испытываю огромное уважение к Новаку. Он мой кумир. Сегодня я точно провёл отличный матч. Играл потрясающе. Я просто хочу оставаться сосредоточенным и быть готовым к следующему поединку.
— Вы проиграли первые два сета. Возможно, самое впечатляющее — то, как вы сохранили самообладание. Вы чувствовали спокойствие?
— Да… Но в первом сете он играл потрясающе. Я подумал: «Ладно, я просто попробую что‑то изменить». Это сработало. Но, безусловно, он играл действительно потрясающе в первом сете и в конце второго. Я старался найти свою игру — и нашёл. Это очень, очень здорово, — сказал Прижмич на корте после матча.
