Диана Шнайдер — о дождливой погоде в Риме: повезло, что мы играли первым запуском

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер, вышедшая в третий круг «тысячника» в Риме после победы над австралийкой Талией Гибсон, рассказала влиянии изменчивой погоды в Италии на её настрой перед матчем.

— Ты про погоду сказала в Риме. Насколько она тут изменчива? Допустим, по ходу матча чувствовала, что что-то намечается? Или этого ещё не было?

— Ну, конечно, были переживания, что может быть дождь, потому что все предыдущие дни, да и сегодня, были очень пасмурные, поэтому были немножечко переживания, если матч будет идти долго, может затянуться из-за дождя. Конечно, повезло, что мы играли первым запуском и спокойно всё прошло. Но уже было достаточно ветрено, поэтому думаю, ветер как раз и нагнал тучи. Вот дождь и пошёл, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.