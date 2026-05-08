Хорват Прижмич установил рекорд, сенсационно обыграв Джоковича в Риме

79-я ракетка мира хорватский теннисист Дино Прижмич — первый игрок из квалификации и самый низкорейтинговый спортсмен, сумевший одержать волевую победу над четвёртой ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем в рамках турниров серии «Мастерс». Об этом сообщает OptaAce в Х.

Во втором круге «Мастерса» в Риме Новак неожиданно уступил сопернику из Хорватии Дино Прижмичу, Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:4 в пользу Прижмича.

По ходу матча Прижмич сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Джокович ни разу не подал навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В следующем круге соперником Прижмича станет победитель матча между Уго Умбером (Франция) и Витом Копривой (Чехия).