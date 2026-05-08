Прижмич оставил на камере послание после победы над Джоковичем в Риме
79-я ракетка мира хорватский теннисист Дино Прижмич оставил послание на камере после победы 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Риме.
Рим (м). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 18:50 МСК
Дино Прижмич
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|4
Новак Джокович
Фото: Кадр из трансляции
«Новак, это было удовольствием!» — написал на линзе объектива Прижмич.
Джокович выступил на турнире после двухмесячного перерыва. Последним до сегодняшнего дня его матчем в туре стал четвёртый круг турнира АТР-1000 в Индиан-Уэллсе, где он уступил британцу Джеку Дрейперу.
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2026, четверг. 04:10 МСК
Новак Джокович
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 5
|
|6
|7 7
Джек Дрейпер
В следующем круге соперником Прижмича станет победитель матча между Уго Умбером (Франция) и Витом Копривой (Чехия). Действующий чемпион турнира — Карлос Алькарас.
