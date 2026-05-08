Прижмич оставил на камере послание после победы над Джоковичем в Риме

79-я ракетка мира хорватский теннисист Дино Прижмич оставил послание на камере после победы 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Риме.

«Новак, это было удовольствием!» — написал на линзе объектива Прижмич.

Джокович выступил на турнире после двухмесячного перерыва. Последним до сегодняшнего дня его матчем в туре стал четвёртый круг турнира АТР-1000 в Индиан-Уэллсе, где он уступил британцу Джеку Дрейперу.

В следующем круге соперником Прижмича станет победитель матча между Уго Умбером (Франция) и Витом Копривой (Чехия). Действующий чемпион турнира — Карлос Алькарас.