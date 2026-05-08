Дино Прижмич стал пятым теннисистом до 21 года, обыгравшим победителя «Мастерса» в Риме
79-я ракетка мира 20-летний хорватский теннисист Дино Прижмич стал пятым теннисистом начиная с 2000 года из тех, кто обыгрывал бывшего чемпиона «Мастерса» в Риме среди спортсменов младше 21 года.
Сегодня, 8 мая, во втором круге турнира ATP-1000 в столице Италии Прижмич обыграл четвёртую ракетку мира серба Новака Джоковича, шесть раз побеждавшего на этом «Мастерсе» (последний — в 2022 году).
Рим (м). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 18:50 МСК
Дино Прижмич
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|4
Новак Джокович
Помимо Прижмича, в эту пятёрку входят Марат Сафин, Рафаэль Надаль, Александр Зверев и Хольгер Руне.
В следующем круге соперником Прижмича станет победитель матча между Уго Умбером (Франция) и Витом Копривой (Чехия). Действующий чемпион турнира — Карлос Алькарас.
