Дино Прижмич стал пятым теннисистом до 21 года, обыгравшим победителя «Мастерса» в Риме

79-я ракетка мира 20-летний хорватский теннисист Дино Прижмич стал пятым теннисистом начиная с 2000 года из тех, кто обыгрывал бывшего чемпиона «Мастерса» в Риме среди спортсменов младше 21 года.

Сегодня, 8 мая, во втором круге турнира ATP-1000 в столице Италии Прижмич обыграл четвёртую ракетку мира серба Новака Джоковича, шесть раз побеждавшего на этом «Мастерсе» (последний — в 2022 году).

Помимо Прижмича, в эту пятёрку входят Марат Сафин, Рафаэль Надаль, Александр Зверев и Хольгер Руне.

В следующем круге соперником Прижмича станет победитель матча между Уго Умбером (Франция) и Витом Копривой (Чехия). Действующий чемпион турнира — Карлос Алькарас.