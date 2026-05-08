Во время матча между Баптист и Вальтерт в Риме на корте погас свет

По ходу матча второго круга «тысячника» в Риме между 91-й ракеткой мира швейцаркой Симоной Вальтерт и американкой Хейли Баптист, занимающей в мировом рейтинге 25-е место, на арене выключился свет.

Отключение света произошло в решающем, третьем сете. Позднее свет снова включили, игра продолжилась. Встреча завершилась победой американской теннисистки и её выходом в следующий круг турнира.

В следующем круге Хейли Баптист сыграет с 10-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной, ранее уверенно обыгравшей итальянскую теннисистку Ноэми Базилетти (6:1, 6:3). Действующая чемпионка турнира — итальянка Жасмин Паолини (восьмая ракетка мира).