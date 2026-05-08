Главная Теннис Новости

Во время матча между Баптист и Вальтерт в Риме на корте погас свет

По ходу матча второго круга «тысячника» в Риме между 91-й ракеткой мира швейцаркой Симоной Вальтерт и американкой Хейли Баптист, занимающей в мировом рейтинге 25-е место, на арене выключился свет.

Фото: Кадр из трансляции

Отключение света произошло в решающем, третьем сете. Позднее свет снова включили, игра продолжилась. Встреча завершилась победой американской теннисистки и её выходом в следующий круг турнира.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 19:00 МСК
Симона Вальтерт
Швейцария
Симона Вальтерт
С. Вальтерт
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 11 		4 4
6 9 		6 6
         
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист

В следующем круге Хейли Баптист сыграет с 10-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной, ранее уверенно обыгравшей итальянскую теннисистку Ноэми Базилетти (6:1, 6:3). Действующая чемпионка турнира — итальянка Жасмин Паолини (восьмая ракетка мира).

Сетка «тысячника» в Риме
Ещё три россиянина — в третьем круге Рима: Шнайдер вышла на чемпионку ТБШ
