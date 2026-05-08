Джокович прокомментировал неожиданное поражение в Риме от 79-й ракетки

Джокович прокомментировал неожиданное поражение в Риме от 79-й ракетки
Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович дал комментарий после поражения от 79-й ракетки мира хорвата Дино Прижмича во втором круге «Мастерса» в Риме 6:2, 2:6, 4:6.

Рим (м). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 18:50 МСК
Дино Прижмич
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

— Понимаю, что вы не хотите умалять достоинства соперника. Можете объяснить, что вы чувствовали во время матча? Проблемы с желудком? С плечом?
— Надеюсь, понимаете, что я не стану об этом говорить. Хочу поздравить Дино. Сегодня он заслуженно стал победителем.
Да, я рассчитывал сыграть матч или больше. К сожалению, получился только один матч. Ничего страшного. По крайней мере, рад, что боролся до конца. Хочу поблагодарить зрителей. Они снова были невероятны. Я имею в виду поддержку и любовь, которые получаю — не воспринимаю это как должное», — сказал Джокович на пресс-конференции.

