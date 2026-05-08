«Новая реальность». Джокович — о проблемах в подготовке в последние годы

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о физической подготовке после поражения от 79-й ракетки мира хорвата Дино Прижмича во втором круге «Мастерса» в Риме 6:2, 2:6, 4:6.

— Насколько тяжёлой была подготовка к этому турниру?

— Если честно, подготовка не идеальна. Не припомню, когда в последние пару лет у меня была подготовка, во время которой не возникало каких‑либо проблем с физическим состоянием или со здоровьем перед турниром.

Что‑то да находится. Это своего рода новая реальность, с которой мне приходится иметь дело.

Да, это расстраивает. В то же время это моё решение — выступать в таком состоянии и в таких условиях. Что есть, то есть.

— Если смотреть вперёд, на «Ролан Гаррос», чувствуете ли вы уверенность в том, что сможете быть в хорошей форме к тому моменту?

— Не знаю. Надеюсь, да. Посмотрим, что будет, — сказал Джокович на пресс-конференции.