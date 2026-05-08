Главная Теннис Новости

«Новая реальность». Джокович — о проблемах в подготовке в последние годы

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о физической подготовке после поражения от 79-й ракетки мира хорвата Дино Прижмича во втором круге «Мастерса» в Риме 6:2, 2:6, 4:6.

Рим (м). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 18:50 МСК
Дино Прижмич
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Насколько тяжёлой была подготовка к этому турниру?
— Если честно, подготовка не идеальна. Не припомню, когда в последние пару лет у меня была подготовка, во время которой не возникало каких‑либо проблем с физическим состоянием или со здоровьем перед турниром.
Что‑то да находится. Это своего рода новая реальность, с которой мне приходится иметь дело.
Да, это расстраивает. В то же время это моё решение — выступать в таком состоянии и в таких условиях. Что есть, то есть.

— Если смотреть вперёд, на «Ролан Гаррос», чувствуете ли вы уверенность в том, что сможете быть в хорошей форме к тому моменту?
— Не знаю. Надеюсь, да. Посмотрим, что будет, — сказал Джокович на пресс-конференции.

