Шнайдер ответила, повлияло ли её с Миррой Андреевой поражение в Мадриде на игру в Риме

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер, во втором круге «тысячника» в Риме обыгравшая австралийку Талию Гибсон, рассказала, повлияло ли на неё поражение в финале парного турнира WTA-1000 в Мадриде неделей ранее.

— Вы с Миррой Андреевой продержались на турнире в Мадриде до самого последнего дня. С каким настроением приехала? То поражение на тебя давило?

— Ой, ну это были очень долгие две недели в Мадриде, потому что всё равно ты приезжаешь туда чуть заранее, готовишься, тренируешься, и потом всё в итоге растягивается до последнего дня. Конечно же, немножечко поднадоедают эти двухнедельные турниры. Но в целом я была очень рада, что мы с Миррой вышли в финал.

Опять же, это у нас был первый турнир после перерыва, вообще получила просто колоссальное удовольствие в принципе от самой игры. Поэтому, когда мы уже вышли в финал, для меня больше уже было просто удовольствие от того, что мы с Миррой как бы делим этот момент вместе. Так что мне был не столько важен результат, сколько я получила очень много положительных эмоций от того турнира. И, естественно, подустала, потому что мы сразу тут же собрались. У нас был один рейс на самолёт, рейс задержался, мы приехали очень поздно. Я заселилась в отель уже в половине третьего ночи, а на следующий день нужно было тренироваться, ведь же не знали, когда будем играть — в четверг или в пятницу. То есть есть ли у нас этот дополнительный день или нет его. Всё было очень суматошно, то есть ничего не отпраздновать. Ты просто пакуешься и едешь в аэропорт. Но, опять же, всё равно положительных эмоций было очень много, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.