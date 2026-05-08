Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шнайдер ответила, повлияло ли её с Миррой Андреевой поражение в Мадриде на игру в Риме

Шнайдер ответила, повлияло ли её с Миррой Андреевой поражение в Мадриде на игру в Риме
Комментарии

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер, во втором круге «тысячника» в Риме обыгравшая австралийку Талию Гибсон, рассказала, повлияло ли на неё поражение в финале парного турнира WTA-1000 в Мадриде неделей ранее.

Мадрид — парный разряд (ж). Финал
03 мая 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		2
7 7 		6
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд

— Вы с Миррой Андреевой продержались на турнире в Мадриде до самого последнего дня. С каким настроением приехала? То поражение на тебя давило?
— Ой, ну это были очень долгие две недели в Мадриде, потому что всё равно ты приезжаешь туда чуть заранее, готовишься, тренируешься, и потом всё в итоге растягивается до последнего дня. Конечно же, немножечко поднадоедают эти двухнедельные турниры. Но в целом я была очень рада, что мы с Миррой вышли в финал.

Опять же, это у нас был первый турнир после перерыва, вообще получила просто колоссальное удовольствие в принципе от самой игры. Поэтому, когда мы уже вышли в финал, для меня больше уже было просто удовольствие от того, что мы с Миррой как бы делим этот момент вместе. Так что мне был не столько важен результат, сколько я получила очень много положительных эмоций от того турнира. И, естественно, подустала, потому что мы сразу тут же собрались. У нас был один рейс на самолёт, рейс задержался, мы приехали очень поздно. Я заселилась в отель уже в половине третьего ночи, а на следующий день нужно было тренироваться, ведь же не знали, когда будем играть — в четверг или в пятницу. То есть есть ли у нас этот дополнительный день или нет его. Всё было очень суматошно, то есть ничего не отпраздновать. Ты просто пакуешься и едешь в аэропорт. Но, опять же, всё равно положительных эмоций было очень много, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Сетка «тысячника» в Риме
Материалы по теме
«Я могу себя накручивать во время матча, поэтому мне нужны подсказки». Шнайдер — в Риме
Эксклюзив
«Я могу себя накручивать во время матча, поэтому мне нужны подсказки». Шнайдер — в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android