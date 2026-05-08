«100% что-то связанное с теннисом». Шнайдер— о загадывании желания в Риме

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер, вышедшая в третий круг «тысячника» в Риме после победы над австралийкой Талией Гибсон, рассказала, что загадала желание у фонтана Треви.

— Ты сказала про фонтан. А монетку в него бросала, желание загадывала?

— Конечно.

— Желания вообще хоть какие-то иногда сбываются?

— Я, если честно, уже и не помню, что я загадывала в прошлом году. Но мне кажется, что 100% я загадывала что-то, связанное с теннисом. Так что думаю, в целом с этим всё нормально, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Диана Шнайдер — обладательница семи титулов WTA (из них пять — в одиночном разряде) и трёх титулов WTA 125 (два — в одиночном разряде), победительница трёх юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде.