Главная Теннис Новости

«100% что-то связанное с теннисом». Шнайдер— о загадывании желания в Риме

20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер, вышедшая в третий круг «тысячника» в Риме после победы над австралийкой Талией Гибсон, рассказала, что загадала желание у фонтана Треви.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		1 1
5 		6 6
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Ты сказала про фонтан. А монетку в него бросала, желание загадывала?
— Конечно.
Желания вообще хоть какие-то иногда сбываются?
— Я, если честно, уже и не помню, что я загадывала в прошлом году. Но мне кажется, что 100% я загадывала что-то, связанное с теннисом. Так что думаю, в целом с этим всё нормально, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Диана Шнайдер — обладательница семи титулов WTA (из них пять — в одиночном разряде) и трёх титулов WTA 125 (два — в одиночном разряде), победительница трёх юниорских турниров «Большого шлема» в парном разряде.

«Я могу себя накручивать во время матча, поэтому мне нужны подсказки». Шнайдер — в Риме
