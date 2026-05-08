Джокович оценил свою игру в проигранном матче 79-й ракетке мира Прижмичу

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своей игре после поражения от 79-й ракетки мира хорвата Дино Прижмича во втором круге «Мастерса» в Риме 6:2, 2:6, 4:6.
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|4
— Ты сильно разочарован тем, как сыграл?
— Я сыграл не так уж плохо. Честно говоря, я не думаю, что сыграл плохо. Да, второй сет, очевидно, стоит забыть — из‑за того, как я себя чувствовал на корте. Но первый и третий сеты были хорошими. Всё прошло неплохо. В итоге получилась отличная борьба. Очевидно, я вижу, чего мне не хватает. Я отстаю на полшага. Я определённо не на том уровне, на котором хотел бы быть, чтобы соревноваться на максимальном уровне и иметь возможность пройти далеко.
В конце концов, нужно играть. Нужно с чего‑то начинать. Я хотел начать раньше, но у меня не получилось. Так что да, всё именно так. Ситуация такая, какая есть. Нужно просто адаптироваться и выжать из неё максимум. Я усердно тренируюсь. Тренируюсь столько, сколько позволяет моё тело. А что будет на корте — действительно непредсказуемо, — приводит слова Джоковича Ubitennis.
- 8 мая 2026
-
23:29
-
23:28
-
23:00
-
22:51
-
22:49
-
22:39
-
22:26
-
22:17
-
22:12
-
22:05
-
22:01
-
21:59
-
21:47
-
21:41
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:11
-
20:59
-
20:56
-
20:53
-
20:46
-
20:04
-
19:44
-
19:34
-
19:31
-
19:29
-
19:09
-
18:44
-
18:31
-
17:52
-
17:31
-
17:30
-
17:16
-
17:00