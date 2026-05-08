Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович оценил свою игру в проигранном матче 79-й ракетке мира Прижмичу

Джокович оценил свою игру в проигранном матче 79-й ракетке мира Прижмичу
Комментарии

Четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своей игре после поражения от 79-й ракетки мира хорвата Дино Прижмича во втором круге «Мастерса» в Риме 6:2, 2:6, 4:6.

Рим (м). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 18:50 МСК
Дино Прижмич
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Ты сильно разочарован тем, как сыграл?
— Я сыграл не так уж плохо. Честно говоря, я не думаю, что сыграл плохо. Да, второй сет, очевидно, стоит забыть — из‑за того, как я себя чувствовал на корте. Но первый и третий сеты были хорошими. Всё прошло неплохо. В итоге получилась отличная борьба. Очевидно, я вижу, чего мне не хватает. Я отстаю на полшага. Я определённо не на том уровне, на котором хотел бы быть, чтобы соревноваться на максимальном уровне и иметь возможность пройти далеко.

В конце концов, нужно играть. Нужно с чего‑то начинать. Я хотел начать раньше, но у меня не получилось. Так что да, всё именно так. Ситуация такая, какая есть. Нужно просто адаптироваться и выжать из неё максимум. Я усердно тренируюсь. Тренируюсь столько, сколько позволяет моё тело. А что будет на корте — действительно непредсказуемо, — приводит слова Джоковича Ubitennis.

Материалы по теме
В Риме Медведева ждёт чех, обыгрывавший Джоковича и Алькараса. Чем опасен Томаш Махач?
В Риме Медведева ждёт чех, обыгрывавший Джоковича и Алькараса. Чем опасен Томаш Махач?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android