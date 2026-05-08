Елена Рыбакина вышла в третий круг «тысячника» в Риме после победы над Саккари
Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина во втором круге турнира категории WTA-1000 в Риме обыграла представительницу Греции Марию Саккари, занимающую в мировом рейтинге 47-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 16 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:1.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 22:05 МСК
По ходу матча Саккари не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать оба заработанных брейк-пойнта. Рыбакина подала навылет пять раз, сделала также две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.
В следующем круге соперницей Елены Рыбакиной станет филиппинская спортсменка Александра Эала.
