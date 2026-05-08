Швёнтек заявила о желании сыграть больше матчей для подготовки к «Ролан Гаррос»

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек заявила, что ощущает необходимость играть больше матчей для набора формы перед «Ролан Гаррос».

Во втором круге «тысячника» в Риме Швёнтек обыграла американку Кэти Макнелли.

«Несомненно, мне хотелось играть бы больше матчей. Чувствую, что это то, чего мне не хватает. Хочу больше соревноваться. В матчах бывают моменты, когда становится заметным, что в ключевые моменты мне не хватает ритма. Полагаю, мне нужно больше матчей для приобретения уверенности в разных ситуациях. Рада выиграть сегодня, потому что это даёт мне ещё одну возможность», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.