Швёнтек заявила о желании сыграть больше матчей для подготовки к «Ролан Гаррос»
Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек заявила, что ощущает необходимость играть больше матчей для набора формы перед «Ролан Гаррос».
Во втором круге «тысячника» в Риме Швёнтек обыграла американку Кэти Макнелли.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Кэти Макнелли
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 5
|6
Ига Швёнтек
«Несомненно, мне хотелось играть бы больше матчей. Чувствую, что это то, чего мне не хватает. Хочу больше соревноваться. В матчах бывают моменты, когда становится заметным, что в ключевые моменты мне не хватает ритма. Полагаю, мне нужно больше матчей для приобретения уверенности в разных ситуациях. Рада выиграть сегодня, потому что это даёт мне ещё одну возможность», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.
