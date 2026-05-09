Карен Хачанов рассказал о мотивации и ментальном здоровье на турнирах

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своей подготовке к теннисным турнирам, в том числе «Большому шлему».

— Приближение к «Ролан Гаррос» ощущается — что скоро турнир «Большого шлема»? Или живёшь просто от матча к матчу и далеко не заглядываешь?

— Как раз я чувствую, что у меня бывает, наверное, такое, что когда начинаешь слишком как-то задумываться, обдумывать-переобдумывать всё, то… Иногда просто мы реально забываем, что можно к каким-то вещам достаточно проще относиться. Это не значит, что не надо теперь вообще ничего анализировать, как играть или что ты просто наобум бьёшь, а там как пойдёт. Нет, но к каким-то вещам надо относиться, наверное, чуть проще. И вообще сам по себе теннис — это спорт. Тут чуть проще видеть всё, наверное, то есть ты фокусируешься, сегодня стараешься сделать всё возможное. И вот у меня реально всегда был такой менталитет. Но иногда, наверное, я сам как бы накладываю на себя дополнительное какое-то давление. Даже не давление, а, наверное, какие-то ожидания. Да, ожидания будет точнее. И как раз когда эти ожидания у тебя в голове и в реальности не реализовываются, тогда у тебя происходит этот «краш» — и мотивации, и всего. Поэтому как-то мне кажется, что вообще по жизни надо к каким-то вещам чуть проще относиться. Знаю, это легко только звучит, сам, как говорится, по ходу своей карьеры это осознаю и с этим борюсь. Но реально иногда проще надо относиться. Вот ты играешь сегодня, стараешься сделать всё, что от тебя зависит. И ты выиграл — отлично, проанализировал, что можно сделать лучше. Всё — идёшь дальше. Проиграл — опять же, проанализировали, готовишься уже к следующему турниру.

Поэтому, честно, «Ролан Гаррос», конечно, как «Большой шлем» — это один из тех турниров, в котором хочешь играть, хорошо играть, результаты показывать. Но, опять же, сейчас фокусируюсь больше на себе.

Что мне нужно сделать, чтобы играть лучше — наслаждаться больше процессом, именно быть больше в процессе, а не думать о втором, третьем, четвёртом, пятом матче, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.