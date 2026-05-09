«Он такой, как питбуль». Хачанов — об игре с Александром Шевченко

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, обыгравший во втором круге «Мастерса» в Риме казахстанца Александра Шевченко, оценил своего соперника.

— Как тебе Саша Шевченко как соперник для первого матча на турнире? Насколько он сейчас в хорошей форме? Всё-таки вы с ним давно знакомы. Как у него дела складываются?

— Нет, ну Саня на самом деле реально непростой соперник. Он такой, как питбуль, вгрызается в тебя, даже как он дышит между розыгрышами. Он реально подаёт, да он всё делает достаточно хорошо — то есть и подаёт, и принимает, и в розыгрышах тоже как бы двигается достаточно хорошо. Может быть, единственное, что вот с лёта и там какие-нибудь укороченные… Не знаю, как сказать, не то чтобы это пластичность, а, наверное, ощущения у него, видимо, чуть хуже, чем другие удары.

Но, опять же, таких ситуаций бывает не так прямо много в матче, не выигрываешь матч за счёт только одних укороченных. И сам по себе он классный парень, мы с ним реально в хороших отношениях всегда были. Поэтому так достаточно с уважением вдвоём относимся, когда играем друг с другом. Ну и да, его всегда непросто обыгрывать, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.