Хачанов ответил, повлияла ли смена погоды на его игру во втором круге «Мастерса» в Риме

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов, обыгравший во втором круге «Мастерса» в Риме казахстанца Александра Шевченко, ответил, смущало ли его накануне матча возможное изменение погоды.

— Твой матч начинался при одной погоде, а когда беседуем — идёт дождь. По ходу матча чувствовал, что что-то меняется, были ли какие-то опасения, что всё прервётся?

— Нет, ну на самом деле, сегодня дождь, по-моему, не обещали, а только что будет облачно. Но, опять же, когда облачно, дождь может всегда пойти. Если честно, я об этом вообще не думал. Да, было чуть-чуть даже солнышко в начале матча, потом было облачно, скажем, более тяжёлые условия стали. Но даже на это не смотрел, на этом не фокусировался. Старался сфокусироваться больше на игре, на том, что мне надо сделать, как-то фокус держать на этом, а не на всех остальных обстоятельствах, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.