Каспер Рууд назвал сильнейших теннисистов мира

15-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, кто является лучшими теннисистами на данный момент.

«Два лучших игрока в мире — Карлос и Янник. Они очень хорошо передвигаются, умеют раскрывать углы и способны наносить удары на полной амплитуде даже в растяжке. Мы видели это и на примере Рафы и Новака: Новак до сих пор делает это невероятно, умудряясь занимать очень широкую позицию, находиться в сильно раскрытом положении и выполнять удары, насыщенные контратаками.

Это сложно, потому что даже когда ты чувствуешь, что находишься в атаке, ты знаешь: в любой момент почти против любого соперника может последовать мощная контратака. Рафа и Новак вывели этот элемент игры на новый уровень, и все, кто пришёл после них, поняли: чтобы иметь шанс против них, нужно развить у себя этот удар.

Я могу с лёгкостью сказать, что в этом я не так силён, как Карлос или Янник, и есть много аспектов, в которых я уступаю им. Однако я считаю этот элемент действительно важным в современном теннисе», — приводит слова Рууда Ubitennis.

